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Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Yıldız Aktaş   | 08.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

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