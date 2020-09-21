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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti

Bakan Selçuk, okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya paylaşımında bulundu.

Sefa Şahin   | 21.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."

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