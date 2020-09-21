Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
Bakan Selçuk, okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya paylaşımında bulundu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1. sınıf öğrencilerimize...Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne.. #yaşasınokulumuz pic.twitter.com/UQHvyCnESR— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 21, 2020
"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.