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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına ilkokul fotoğrafıyla katıldı

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyündeki ilkokulda öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra Milli Eğitim Bakanı olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına ilkokul fotoğrafıyla katıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir zamanlar öğrencisi olduğu Emirler köyündeki ilkokulda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, sosyal medyadaki "Nasıl başladı, nasıl bitti" akımına katıldı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyündeki ilkokulda öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra Milli Eğitim Bakanı olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi.

Bu paylaşımıyla sosyal medyadaki "Nasıl başladı, nasıl bitti" akımına katılan Selçuk, şunları kaydetti:

"Nasıl başladı, nasıl bitti paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?"

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