Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, "İzmir için hepimizin yapabileceği bir şeyler var" ifadesiyle bir paylaşımda bulundu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle çocukların uzman desteğine gereksiniminin önemli olduğuna dikkati çekerek, psikososyal destek ekipleriyle sahada olduklarını bildirdi.
Selçuk, sosyal medya hesabından "İzmir için hepimizin yapabileceği bir şeyler var" ifadesiyle paylaştığı mesajda, okullarda bir yıkım olmadığını, hasar tespitlerinin ise devam ettiğini aktardı.
#İzmir için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Özellikle çocuklarımız için. Korktular, endişelendiler; bu korkunun gelecek yaşamlarını etkilememesi için psikososyal destek çok önemli... Ekiplerimiz hazır, çocuklarımıza psikososyal destek için uzmanlarımızla sahadayız. pic.twitter.com/BmGfpWyhEa— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 1, 2020
Afet sonrası psikososyal destek vermek üzere uzmanların çocuklar için İzmir'de bulunduğunu bildiren Ziya Selçuk, "Böyle zamanlarda çok ikincil bir ihtiyaç gibi görünse de çocukların uzman desteğine gereksinimi önemli. Çocuklar korktular, endişelendiler. Bu korku sürekli yer ederse, yaşam boyu hayatlarında aksaklıklar olabilir" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, bu şekilde olmaması için afet sonrası psikososyal desteği çok önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yaşadıkları korkuyu, kaygıyı yenebilmek için uzmanlardan oyun terapisi almalı, yaşıtlarıyla bir arada olmalı ve güvende olduklarını hissetmeliler. Bunun için psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.