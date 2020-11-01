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Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'de bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Ali Korkmaz   | 01.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı

İzmir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'de bazı okullarda incelemelerde bulundu.

İl genelindeki okullarda genel hasar tespiti sonrası başlayan detaylı analiz çalışmalarına katılan Selçuk, Bakanlığına bağlı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı.

Bakan Selçuk, 139 okulda küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen emarelerin ayrıntılı analizlerinin yapıldığını, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

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