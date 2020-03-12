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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıyor.

Selma Kasap   | 12.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu.

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