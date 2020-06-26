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Milas-Bodrum Havalimanı'na Almanya'dan gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Milas-Bodrum Havalimanı'na ilk yurt dışı seferi yapıldı.

Volkan Yıldız   | 26.06.2020
Milas-Bodrum Havalimanı'na Almanya'dan gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı

Muğla

Almanya'nın Hannover Havalimanı'ndan 84 yolcusuyla hareket eden Sunexpress Hava Yolu'na ait uçak alana iniş yaptı. Uçak, pistte itfaiye ekibinin su takı gösterisiyle karşılandı. 

Uçaktan inen yolculara, Milas Kaymakamı Eren Arslan, DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, TAV Güvenlik Koordinatörü Aydın Batu ve TGS Bodrum İstasyon Müdürü Cihan Erdinç tarafından gül verildi.

Kaymakam Arslan, yaptığı açıklamada, yurt dışı uçuşlarının bugün itibariyle başladığını söyledi.

Havalimanında gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi uyarınca alınması gereken tedbirlere göre gerekli düzenlemeleri tamamlanan havalimanımızda yurt dışı uçuşlarımız bugün başladı. Yurt dışından ilk uçağımız Almanya'dan geldi. Bereketli olsun inşallah. Her yerde olduğu gibi havalimanımızda da fiziki mesafe kuralına uyarak, maske takarak, kişisel hijyen kurallarına uyarak hareket edeceğiz."

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