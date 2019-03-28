Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.56
BIST 100
92,120.33
Altın
1,290.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiği katliama ilişkin, "Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir." dedi.

Selma Kasap   | 28.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiğini hatırlattı.

Devlet Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Zalimler, iftar hazırlığı yapan masumları acımadan, yürekleri sızlamadan, vicdanları titremeden hunharca hedef almışlar ve katletmişlerdi. Altunköprü'de Türkmen kanı aktı, hem de nehir gibi. Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye, nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara hem mühür vurdu, hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi mücadele halen devam ediyor. Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecek.

Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir."

Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken, candan, serden ve yardan geçen aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Türk milleti, dünya durdukça var olacak, bedeli neyse buna da katlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

'Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır'

'Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır'

'Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesidir'

MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

Altunköprü Türkmen katliamı hafızalardan silinmiyor

Altunköprü Türkmen katliamı hafızalardan silinmiyor

Liderler yerel seçim için yoğun mesai harcadı

Liderler yerel seçim için yoğun mesai harcadı
'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'

'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'