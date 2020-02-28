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MHP Genel Başkanı Bahçeli: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." dedi.

Mümin Altaş   | 28.02.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." dedi.

Bahçeli, "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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