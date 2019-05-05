MHP Genel Başkanı Bahçeli: AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail terörü Anadolu Ajansı Gazze binasını da hedef almıştır. AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bahçeli, açıklamasında, "İsrail terörü Anadolu Ajansı Gazze binasını da hedef almıştır. AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." dedi.
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