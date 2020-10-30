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Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK'lı terörist daha yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı düzenlemeleri için eğitilen 5 terörist daha jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 30.10.2020
Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK'lı terörist daha yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kod isim kullandıkları, kırsal alanda patlayıcı eğitimi aldıkları, terör örgütü PKK/KCK'nın gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda "Avjin" kod isimli A.Y, "Hermeşim" kod adlı İ.A, "Azad Amed" kod isimli M.K, "Ali" kod adlı V.S. ve "Bawer" kod adlı O.S. yakalandı.

A.Y'nin daha önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire, İ.A'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri, M.K'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalıştığı ve görevinden ihraç edildiği belirlendi.

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimi aldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler, adli makamlara sevk edildi.

19 Ekim'de de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı için eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır ve İstanbul'da gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca tutuklanmıştı.

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