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Metina ve Zap'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 03.10.2019
Metina ve Zap'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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