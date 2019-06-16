Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Metina ve Kandil bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

16.06.2019
Metina ve Kandil bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe harekatında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi