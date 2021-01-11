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Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.01.2021
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (saatte metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor. 

Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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