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Türkiye

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 22.01.2020
Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ve sonraki gün Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar öngörülüyor. Yağışlı sistemin, cuma günü akşam saatlerinden sonra ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi ancak cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Yağış nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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