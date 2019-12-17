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Meteorolojiden sis uyarısı

İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde 20 Aralık öğle saatlerine kadar sis etkili olacak.

Arife Yıldız Ünal   | 17.12.2019
Meteorolojiden sis uyarısı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılınç/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde meydana gelecek sisin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülmesi bekleniyor. 

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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