Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına bekleniyor.

HATAY

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Bölge müdürülüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak yarın sabah saatlerine kadar etkisini gösterecek olan yağışların özellikle Adana'nın Ceyhan, İmamoğlu, Kozan, Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleriyle, Kahramanmaraş'ın Andırın, Göksun ve Afşin ilçeleri ve Osmaniye genelinde yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise yoğun kar ve karla karışık yağmur, ile kuvvetli rüzgar, fırtına (60-90 km/saat) beklendiği aktarılarak sel, su baskını, yıldırım, çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Salim Taş