Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak ve Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Fırtına uyarısı

Rüzgar öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Muhabir: Enes Duran