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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Çankırı ve Gümüşhane çevreleriyle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.06.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Çankırı ve Gümüşhane çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

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