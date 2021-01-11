Euro
9.11
Dolar
7.50
BIST 100
1,536.51
Altın
1,841.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Antalya, Rize ve Artvin çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Zeynep Çetinkaya   | 11.01.2021
Meteorolojiden Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Antalya, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
Lübnan Başbakanı Diyab: Kovid-19'da tehlikeli bir aşamaya girdik
Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti

Benzer haberler

Trakya'ya 'çok kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı

Trakya'ya 'çok kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji, Ege'deki 'kuvvetli fırtınadan' dolayı 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu