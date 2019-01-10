Meteorolojiden Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Yalova ve Bursa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

ANKARA



İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda etkisini artırarak, yarın İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muhabir: Mehtap Yılmaz