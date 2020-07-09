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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kars çevresiyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yarın kuvvetli yağış, Marmara'nın kuzey ve batısında da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.07.2020
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Kars çevresiyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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