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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal,Zehra Melek Çat   | 03.11.2020
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara/Konya

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün başlaması öngörülüyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, Adana geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Güneydoğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde başlaması, perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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