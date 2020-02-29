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Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde yarına kadar karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 29.02.2020
Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde 3 ile 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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