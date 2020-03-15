Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı
İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve bazı bölgelerde zirai don bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarından itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde salı ve çarşamba günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, Trakya, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
Zirai donun etkisi 20 Mart'a kadar sürecek
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.
Zirai donun etkisini, 20 Mart sabah saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Salı ve çarşamba günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklenen bölgede, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulunuldu ve çiftçiler, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.