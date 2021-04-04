Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulundu.
Istanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde etkili olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.