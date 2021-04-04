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Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulundu.

Kübra Kara   | 04.04.2021
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde etkili olacak.

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