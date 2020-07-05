Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" tanıtım toplantısı
logo
Türkiye

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

İlhami Erkılıç   | 05.07.2020
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 27, Kars'ta ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 25 derece olması öngörülüyor. 

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı 

Öte yandan Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Rize ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091 Meksika'da 523 Hindistan'da 610 kişi öldü
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı
DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

Benzer haberler

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Erzincan'da sağanak nedeniyle taşan dere hasara yol açtı

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor