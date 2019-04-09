Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
97,738.37
Altın
1,304.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden Ege ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 09.04.2019
Meteorolojiden Ege ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Mardin ve Batman ile Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu'da yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Ardahan'da nisan karı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı

Ankara için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için zirai don ve çığ uyarısı

Meteorolojiden 4 il için zirai don ve çığ uyarısı