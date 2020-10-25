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Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 25.10.2020
Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. 

Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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