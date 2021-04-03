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Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.04.2021
Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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