Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.