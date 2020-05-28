Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Erzurum
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Cuma günü sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.