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Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Muhammet Mutaf   | 28.05.2020
Meteoroloji'den Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzurum

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Cuma günü sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

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