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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Eren Bozkurt   | 16.01.2021
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Adana

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabah etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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