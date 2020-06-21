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Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel dolu yağışı ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 21.06.2020
Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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