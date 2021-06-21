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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Muhammed Kaygın   | 21.06.2021
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Çankırı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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