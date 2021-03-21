Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.

Zehra Melek Çat, Selçuk Kızıldağ   | 21.03.2021
Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Konya/Eskişehir

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bir oda ötenizde anneniz ve babanız tedavi görüyor ve onları göremiyorsunuz'
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Kovid-19 sessizliğinin hakim olduğu Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor

'Ölümün kıyısından döndüm'

Konya'da KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor

Konya'da KOSGEB desteğiyle börek evi açarak kendi işinin patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor
'Çok yüksek riskli' Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor

'Çok yüksek riskli' Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor
Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor