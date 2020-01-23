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Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 23.01.2020
Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Ankara

Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin güney kesimlerinde yaşanması muhtemel kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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