Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,555.38
Altın
1,858.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ile Nevşehir'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Esma Küçükşahin   | 13.01.2021
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kayseri

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. 

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde ise yağışın kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görülmesi de bekleniyor.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara ve sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti
Johnson and Johnson'ın aşı onayı için şubatta AB'ye başvurması bekleniyor
Macaristan'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Çin aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi
Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi

Benzer haberler

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı