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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Enes Duran   | 12.01.2021
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. 

Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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