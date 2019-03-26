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Meteorolojiden 5 il için kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Halife Yalçınkaya   | 26.03.2019
Meteorolojiden 5 il için kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

Sivas

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ve 1 Nisan Pazartesi gününe kadar etkisini devam ettireceği öngörülüyor. Cuma ve cumartesi sabah saatlerinde 4-6 santimetre kar örtüsü oluşması bekleniyor.

Kar yağışıyla gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının da cuma gününden başlayarak hafta sonuna kadar 8-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, saatte 30-50 kilometre esmesi bekleniyor.

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