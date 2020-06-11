Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirildi.
Konya
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.
Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.