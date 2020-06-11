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Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirildi.

Abdullah Doğan   | 11.06.2020
Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı

Konya

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.

Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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