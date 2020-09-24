Euro
8.99
Dolar
7.71
BIST 100
1,099.52
Altın
1,853.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni
logo
Türkiye

Meteorolojiden 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Selami Küçükoğlu   | 24.09.2020
Meteorolojiden 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır ve Erzincan'da 13 derece olarak kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Iğdır ve Erzurum'da 26, Kars'ta 23, Ardahan'da 19 derece.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 104 bini aştı
Çin Kovid-19 nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirilen giriş yasağını kaldırdı
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada Kovid-19 salgınında ikinci dalgada

Benzer haberler

Meteorolojiden 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Karantina yurtlarında gönüllü kalan da var karantinadan kaçan da

Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı

Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı
Kars'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü

Kars'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü
Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı