Meslekten ihraç edilen komiserler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de FETÖ şüphelisi 2'si eski komiser 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolün ardından otomobildeki FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen komiserler M.K. ve Y.B. ile muhasebeci S.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.