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Meslekten ihraç edilen komiserler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 2'si eski komiser 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 20.10.2020
Meslekten ihraç edilen komiserler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 

Yapılan kontrolün ardından otomobildeki FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen komiserler M.K. ve Y.B. ile muhasebeci S.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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