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Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 11. yılında meslektaşları tarafından Sivas'taki kabri başında anıldı.

Halife Yalçınkaya   | 25.03.2020
Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 11. yılında meslektaşları tarafından Sivas'taki kabri başında anıldı.

Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı.

Gazeteci Eraydın Aytekin, 25 Mart 2009'da yaşanan olayda basın mensupları olarak canlarının çok yandığını söyledi.

Olayın üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Aytekin, "11 yıl, dile kolay, az bir zaman değil ama hala olayla ilgili aydınlatılmayan konular var. Bunların aydınlatılmasını ve varsa suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. İsmail kardeşimiz, gönlümüzde her zaman var olacak." dedi.

Sosyal mesafeye dikkat edildi

Tüm dünyayı tedirgin eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programları azaltmaya çalıştıklarını anlatan Aytekin, "Birçok program iptal oldu. Biz de bireysel olarak burada bulunduk. Arkadaşlarımızla sosyal mesafeye dikkat ederek bu anmayı gerçekleştirdik. Böyle bir günde de olsa, onları yalnız bırakmamayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

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