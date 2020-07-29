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Türkiye

Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı

Gönüllü gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yapılan çalışmadan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Derviş Çömez   | 29.07.2020
Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı Fotoğraf: Derviş Çömez/AA

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı.

Kayacı bölgesindeki temizlik çalışmasında, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya da gönüllü gençlere destek verdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Doğaya atılan cam kırıklarının yangınlara neden olduğuna değinen Kaya, "Özellikle piknikçilerimizden isteğimiz, atıkları doğaya atmasınlar." dedi.

Gönüllü gençlerden Muhammet İçel de böyle bir çalışma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gençlerden Raziye Gürsoy ise herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti. Gürsoy, temizlik çalışmalarını ilçede farklı alanlarda devam ettireceklerini dile getirdi.

Çalışmada, yaklaşık bir saatte 1,5 ton çöp toplandı.

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