Euro
9.27
Dolar
7.82
BIST 100
1,211.51
Altın
1,924.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Sahte içki yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Derviş Çömez   | 21.10.2020
Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra soruşturma başlatan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin A.D'den sahte içki aldığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki, 2 litre de metil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 15 kişi de tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü kentte, polis ekipleri, zehirlenmelerin ardından düzenlendiği operasyonlarda 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Benzer haberler

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi