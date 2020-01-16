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Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hakan Can Şahin   | 16.01.2020
Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu

Mersin
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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