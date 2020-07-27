Euro
8.02
Dolar
6.85
BIST 100
1,199.17
Altın
1,939.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısı İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
logo
Türkiye

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sezgin Pancar   | 27.07.2020
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit Fotoğraf: Ahmet Güler /AA

Mersin

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

                    

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Avustralya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış yaşandı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı bitti

Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi