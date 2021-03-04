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Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı.

Sezgin Pancar,Serkan Avci   | 04.03.2021
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir bebek ve annesi de itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi.

Apartmandan çıkarılan bebeği sağlık ekipleri ambulansa taşıdı. Bir sağlık çalışanı da kurtarıldıktan sonra merdivenlerden indirilen bir çocuğu sırtına alarak ambulansa götürdü.

Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı balkondaki yoğun çabayla kurtarıldı.

Apartmandan tahliye edilen 7 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

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