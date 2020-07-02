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Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı

Mersin'de 2002 yılında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı. Kazıda bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Selahattin Özbozkurt,Sezgin Pancar   | 02.07.2020
Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı Fotoğraf: Selahattin Özbozkurt/AA

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Tarsus ilçesinde 2002 yılında alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G'ye ait çiftlik evinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazıda 6 kemik parçası bulundu.

Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

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