Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı
Mersin'de 2002 yılında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı. Kazıda bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.
Mersin
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Tarsus ilçesinde 2002 yılında alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G'ye ait çiftlik evinde arama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazıda 6 kemik parçası bulundu.
Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.
Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.