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Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

Mersin merkezli 4 ildeki operasyonunda otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemi üzerinden 245 bin liralık yakıt dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sezgin Pancar   | 19.03.2020
Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

Mersin

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girilerek iki günde 245 bin liralık yakıt alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağlayarak başkalarına ait araç plakaları üzerine taşıtmatik aldıklarını belirledi.

Taşıtmatiklerin limitlerini arttırarak 2 günde 245 bin liralık akaryakıt aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin, Gaziantep, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda cep telefonu, sim kart, harici bellek ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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